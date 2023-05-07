Стало відомо, хто стане новим прем'єром в Словаччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda .

Президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що заступник голови Національного банку Словаччини (НБС) Людовіт Одор очолить уряд.

Своє рішення Чапутова оголосила після зустрічі з головою Національної ради Борисом Колларом і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Едуардом Хегером, який лише на вихідних попросив звільнити його від повноважень керувати урядом.

Що відомо про Одора

Людовіт Одор був віце-губернатором НБС з 2018 року. Навчався на факультеті математики та фізики Університету Коменського. Працював аналітиком фінансового ринку в ČSOB, а з 2001 по 2003 рік - економістом у Словацькому рейтинговому агентстві.

У 2003-2005 роках був головним економістом і директором Інституту фінансової політики Міністерства фінансів. Потім обіймав посаду члена банківської ради НБС до вересня 2010 року.

Згодом він був радником прем’єр-міністра та міністра фінансів до 2012 року. У 2012 році парламент обрав його членом Ради з питань бюджетної відповідальності. З 2016 року він є запрошеним професором у Центральноєвропейському університеті в Будапешті (CEU).

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків. Президент одобрила його заяву.

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