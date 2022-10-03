Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО

РБК-Україна роз'яснює, хто підтримав вступ України до НАТО та хто може бути проти.

Україна йде до НАТО

Президент України Володимир Зеленський після подання заявки наголосив, що наша країна де-факто вже пройшла свій шлях до НАТО. Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре за процедурою, яка відповідатиме значенню країни для захисту всієї спільноти, а саме у прискореному порядку.

Він також підкреслив, що приклад Фінляндії та Швеції показав, що можна вступити до НАТО без Плану дій щодо членства.

10 країн підтримали: список

Польща

Чехія

Естонія

Латвія

Литва

Північна Македонія

Чорногорія

Румунія

Словаччина

Канада

Процедура вступу до НАТО

Процес вступу до НАТО може зайняти деякий час, але головне - для її початку потрібна згода всіх країн-учасниць. На сьогодні їх 30, оскільки Фінляндія та Швеція ще офіційно не стали членами Альянсу.

Спочатку країна-претендент подає заявку на вступ. Якщо члени НАТО приходять до одноголосного рішення, кандидата офіційно запрошують розпочати переговори про вступ. Це перший крок на шляху до офіційного членства, але далі пройти ще кілька етапів, серед яких переговори з групою НАТО, підтвердження графіку реформ, підписання та ратифікація протоколів, пропозиція від генсека.

Реакція НАТО та США

Заявку України прокоментували у НАТО. Генсек Єнс Столтенберг підкреслив, що будь-яка країна може подати заявку до Альянсу, а щодо України союзники насамперед зосереджені на військовій допомозі тут і зараз.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що зараз не час для проведення процесу ухвалення України до НАТО. Водночас президент США Джо Байден наголосив, що Вашингтон рухатиметься нинішнім курсом у підтримці України.

Угорщина може стати каменем спотикання

Угорщина, яка є членом НАТО з 1999 року, від початку повномасштабного російського вторгнення обрала проросійську позицію і відмовляється тісно співпрацювати у забезпеченні обороноздатності України, тому вона може бути супротивником вступу України до Альянсу. Але радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що Будапешт кардинально змінить свою позицію у разі українських перемог, тоді ж країна підтримає вступ України до НАТО.

У разі Швеції та Фінляндії серйозним противником їхнього вступу до НАТО стала Туреччина. Українські дипломати вважають, що позиція Анкари щодо заявки України не буде такою радикальною.

Досвід без ПДЧ

З 1996 року всі нові члени НАТО спочатку проходили через План дій щодо членства. Однак у випадку Швеції та Фінляндії НАТО погодилися пропустити цей етап на шляху до Альянсу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що досвід Швеції та Фінляндії змінив процедуру вступу до НАТО. Україні також раніше говорили, що без ПДЧ вступити до Альянсу не можна, але тепер зрозуміли, що це можна зробити. Крім того, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зазначила, що Україна більше не хоче отримувати план дій щодо членства в НАТО у зв'язку з тим, що за останні місяці Україна запровадила понад 300 стандартів НАТО. Такий досвід, який має ВСУ, мають далеко не всі армії країн блоку.