Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО

РБК-Украина разъясняет, кто поддержал вступление Украины в НАТО и кто может быть против.

Украина идет в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский после подачи заявки отметил, что наша страна де-факто уже прошла свой путь в НАТО. Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре по процедуре, которая будет отвечать значению страны для защиты всего сообщества, а именно в ускоренном порядке.

Он также подчеркнул, что пример Финляндии и Швеции показал, что что можно вступить в НАТО без Плана действий по членству.

10 стран поддержали: список

Польша

Чехия

Эстония

Латвия

Литва

Северная Македония

Черногория

Румыния

Словакия

Канада

Процедура вступления в НАТО

Процесс вступления в НАТО может занять некоторое время, но главное - для ее начала необходимо согласие всех стран-участниц. На сегодня их 30, поскольку Финляндия и Швеция еще официально не стали членами Альянса.

Сначала страна-претендент подает заявку на вступление. Если члены НАТО приходят к единогласному решению, то кандидата официально приглашают начать переговоры о вступлении. Это первый шаг на пути к официальному членству, но далее предстоит пройти еще несколько этапов, среди которых переговоры с группой НАТО, подтверждение графика реформ, подписание и ратификация протоколов, предложение от генсека.

Реакция НАТО и США

Заявку Украины прокомментировали в НАТО. Генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что любая страна может подать заявку в Альянс, а в отношении Украины союзники в первую очередь сосредоточены на военной помощи здесь и сейчас.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО. В то же время президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон будет двигаться нынешним курсом в поддержке Украины.

Венгрия может стать камнем преткновения

Венгрия, которая является членом НАТО с 1999 года, с начала полномасштабного российского вторжения выбрала пророссийскую позицию и отказывается тесно сотрудничать в обеспечении обороноспособности Украины, потому она может быть противником вступления Украины в Альянс. Но советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что Будапешт кардинально изменит свою позицию в случае украинских побед, тогда же страна поддержит вступление Украины в НАТО.

В случае Швеции и Финляндии серьезным противником их вступления в НАТО стала Турция. Украинские дипломаты считают, что позиция Анкары касательно заявки Украины не будет столь радикальной.

Опыт без ПДЧ

С 1996 года все новые члены НАТО сначала проходили через План действий по членству. Однако в случае с Швецией и Финляндией НАТО согласились пропустить этот этап на пути в Альянс.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что опыт Швеции и Финляндии изменил процедуру вступления в НАТО. Украине также раньше говорили, что без ПДЧ вступить в Альянс нельзя, но теперь стало ясно, что это можно сделать. Кроме того, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина больше не хочет получать план действий по членству в НАТО в связи с тем, что за последние месяцы Украина внедрила более 300 стандартов НАТО. Таким опытом, который есть у ВСУ, обладают далеко не все армии стран блока.