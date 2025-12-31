UA

Підтримали фейк про "атаку" на резиденцію Путіна. МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану

Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ України сьогодні, 31 грудня, викликало на окремі бесіди голів дипломатичних місій Індії та Пакистану. Дві країни підтримали вкид про "атаку" на резиденцію голови Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, тимчасовому повіреному у справах Індії в Україні та тимчасовому повіреному у справах Пакистану в Україні донесли несприйняття заяв прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа та прем'єра Індії Нарендри Моді, які підтримали фейк росіян.

"Сподіваємося, що очільники цих країн висловлять глибоке занепокоєння справжніми атаками РФ по цивільних об'єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану і непровоковану агресію", - наголосили в МЗС.

Також відповідних заходів вжило посольство України в ОАЕ щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Водночас посольства України в державах Центральної Азії донесли до посадовців країн перебування позицію щодо неприпустимості підігрування російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

Що сказали Моді та Шаріф

Варто зауважити, що першим фейк про "атаку українських дронів" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна поширив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Президент України Володимир Зеленський швидко спростував такий вкид. Він зазначив, що росіяни намагаються зірвати мирні переговори.

Учора, 30 грудня, прем'єр Індії Нарендра Моді висловив "глибоку стурбованість" повідомленнями про атаку на резиденцію Путіна.

При цьому прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф заговорив про "серйозну загрозу миру".

