Поддержали фейк об "атаке" на резиденцию Путина. МИД вызвал дипломатов Индии и Пакистана

Как отметили в ведомстве, временному поверенному в делах Индии в Украине и временному поверенному в делах Пакистана в Украине донесли неприятие заявлений премьера Пакистана Шахбаза Шарифа и премьера Индии Нарендры Моди, которые поддержали фейк россиян.

"Надеемся, что руководители этих стран выразят глубокую обеспокоенность настоящими атаками РФ по гражданским объектам Украины и солидарность с Украиной, против которой Россия уже четвертый год ведет неоправданную и непровоцированную агрессию", - подчеркнули в МИД.

Также соответствующие меры приняло посольство Украины в ОАЭ по аналогичным заявлениям эмиратской стороны.

При этом посольства Украины в государствах Центральной Азии донесли чиновникам стран пребывания позицию по поводу недопустимости подыгрывания российской пропаганде и попыткам РФ сорвать мирный процесс.