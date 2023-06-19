У підтопленому мікрорайоні Корабел в Херсоні змінили комендантську годину

У херсонському мікрорайоні Корабел, за виключенням територій Нафтогавані та Гідропарку, ввели комендантську година з 22:00 до 05:00 з 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську МВА .

При цьому на території Нафтогавань та Гідропарк з 19 червня:

заборонено вʼїзд мешканцям через проведення заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації:

введено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби. А в дозволений час щоденно можливе перебування виключно представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою та здійснюють, у разі необхідності, евакуаційних заходів.

При цьому в інших населених пунктах Херсонської міської територіальної громади діє комендантська година згідно з наказом начальника Херсонської міської військової - з 21:00 до 05:00.

Обмеження у Херсоні та області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні та області ввели низку заборон. Це стосувалося обмеження на в'їзд до підтоплених населених пунктів, продажу алкоголю тощо.

Зокрема, у мікрорайоні Корабел у Херсоні встановили комендантську годину з 15:00 до 12:00.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсонській області продовжує опускатися вода після підриву дамби. При цьому затоплено ще 21 населений пункт, з них 4 - на правому березі Дніпра, а 17 - на лівому (окупованому). На правому березі затоплено ще понад 800 будинків.

До того ж, у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички, там заборонили купатися та ловити рибу.

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