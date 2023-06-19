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В подтопленном микрорайоне Корабел в Херсоне сменили комендантский час

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Херсон, Понедельник 19 июня 2023 18:54
В подтопленном микрорайоне Корабел в Херсоне сменили комендантский час Фото: в подтопленном микрорайоне Корабел в Херсоне сменили комендантский час (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В херсонском микрорайоне Корабел, за исключением территорий Нефтегавани и Гидропарка, ввели комендантский час с 22:00 до 05:00 с 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.

При этом на территории Нефтегавань и Гидропарк с 19 июня:

  • запрещен въезд жителям из-за проведения мероприятий по разминированию и обеспечению ситуации безопасности:
  • введен комендантский час с 15:00 до 12:00 следующих суток. А в разрешенное время ежедневно возможно пребывание исключительно представителей соответствующих структур, которые снабжают население продуктами, водой и осуществляют, в случае необходимости, эвакуационных мероприятий.

При этом в других населенных пунктах Херсонского городского территориального общества действует комендантский час согласно приказу начальника Херсонского городского военного - с 21:00 до 05:00.

Ограничения в Херсоне и области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсоне и области был введен ряд запретов. Это касалось ограничения на въезд в подтопленные населенные пункты, продажи алкоголя и т.д.

В микрорайоне Корабел в Херсоне установили комендантский час с 15:00 до 12:00.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области продолжает опускаться вода после подрыва дамбы. При этом затоплен еще 21 населенный пункт, из них 4 - на правом берегу Днепра, а 17 - на левом (оккупированном). На правом берегу затоплено более 800 домов.

К тому же, в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки, там запретили купаться и ловить рыбу.

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Комендантский час Херсон
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