Підтоплення тунелів: ще одному посадовцю київського метро обрали запобіжний захід

Підтоплення київського метро

Нагадаємо, у грудні 2023 року через підтоплення закрили рух синьою гілкою київського метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Тунель досі ремонтують.

За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи були зроблені висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

Нещодавно начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру київського метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

А сьогодні, 25 липня, суд обрав запобіжний захід для в. о. начальника КП "Київський метрополітен". Посадовець буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом.

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