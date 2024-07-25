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Подтопление тоннелей: еще одному чиновнику киевского метро избрали меру пресечения

Фото: станция метро "Лыбидская" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Суд избрал меру пресечения начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской городской прокуратуры.

Как сообщается, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры г.Киева суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен".

Его подозревают в служебной халатности, приведшей к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему подтоплению на участке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Срок действия меры пресечения - до 23 сентября 2024 года.

Подтопление киевского метро

Напомним, в декабре 2023 года из-за подтопления закрыли движение по синей ветке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Тоннель до сих пор ремонтируют.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы были сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

Недавно начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру киевского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности, что повлекло за собой подтопление тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

А сегодня, 25 июля, суд избрал меру пресечения для и. о. начальника КП "Киевский метрополитен". Чиновник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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