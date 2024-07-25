Подтопление тоннелей: еще одному чиновнику киевского метро избрали меру пресечения

Подтопление киевского метро

Напомним, в декабре 2023 года из-за подтопления закрыли движение по синей ветке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Тоннель до сих пор ремонтируют.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы были сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

Недавно начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру киевского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности, что повлекло за собой подтопление тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

А сегодня, 25 июля, суд избрал меру пресечения для и. о. начальника КП "Киевский метрополитен". Чиновник будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.