Підтоплення, сирість та грибок. У Києві прийняли важливе рішення щодо стану укриттів

У Києві прийняли низку рішень щодо стану укриттів. Зокрема, планують виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Зазначається, що з 3 по 10 червня комісія перевірила стан утримання та готовності захисних споруд цивільного захисту Києва. За результатами роботи встановлено, що понад третина з них - непридатні, а придатні без зауважень лише шоста частина. При цьому вільний доступ є до 2/3 укриттів.
Загальні причини непридатності укриттів: аварійний стан чи невідповідність технічним вимогам, незадовільний санітарний стан, підтоплення, сирість, грибок на стінах, відсутність освітлення, незадовільне електрообладнання, незахищеність належним чином вікон цокольних приміщень тощо.
Після перевірки визначили шляхи вирішення низки проблем, підготували пропозиції та визначили задачі.
Зокрема, департаментам та управлінням міста, районним адміністраціям поставлені задачі:
На початку червня через ракетний удар по Деснянському району Києва загинули троє людей, які намагались потрапити до укриття, однак воно було зачиненим.
Після цього у столиці та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина сховищ у країні виявилася зачиненими чи непридатними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.