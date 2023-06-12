Перевірка укриттів в Україні: третина зачинені або непридатні

В Україні перевірили майже 63 тисячі укриттів, з них близько третини зачинені або непридатні для використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Органи місцевої виконавчої влади, поліція та рятувальники перевірили 62 912 укриттів по всій Україні (не обстежено 0,6% сховищ через бойові дії). Зачиненими виявились 9,3%, непридатними до використання - 23,6 % від перевірених.

В Києві перевірили 4655 укриттів, з яких 0,6% виявились зачиненими, а 34,6% - непридатними до використання.

Перевірка укриттів в Україні

В ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ на Київ біля укриття в поліклініці Деснянського району загинуло троє людей, серед них одна дитина. Вони не змогли потрапити в укриття, бо воно було зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним факторм. Пізніше суд відправив керівника поліклініки, його заступника та посадовиця РДА на цілодобовий домашній арешт. А охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після президент України Володимир Зеленський наказав за 10 днів перевірити всі укриття в Києві та по Україні.

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