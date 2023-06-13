Подтопление, сырость и грибок. В Киеве приняли важное решение о состоянии укрытий

В Киеве приняли ряд решений по состоянию укрытий. В частности, планируется выделить дополнительные средства на обустройство хранилищ и снять с учета непригодные помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
С 3 по 10 июня комиссия проверила состояние содержания и готовности защитных сооружений гражданской защиты Киева. По результатам работы установлено, что более трети из них - непригодны, а пригодны без замечаний только шестая часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.
Общие причины негодности укрытий: аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, подтопление, сырость, грибок на стенах, отсутствие освещения, неудовлетворительное электрооборудование, незащищенность должным образом окон цокольных помещений и т.д.
После проверки определили пути решения ряда проблем, подготовили предложения и задачи.
В частности, департаментам и управлению города, районным администрациям поставлены задачи:
В начале июня из-за ракетного удара по Деснянскому району Киева погибли три человека, которые пытались попасть в укрытие, однако оно было закрытым.
После этого в столице и по всей Украине начали проверять состояние укрытий. Треть хранилищ в стране оказалась закрытыми или непригодными.
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