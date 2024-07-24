Підтоплення київського метро: експертиза спростувала неякісне будівництво тунелів

Так, в рамках досудового розслідування, яким встановлюються причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" -"Либідська", стороною обвинувачення проведено низку необхідних експертиз.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено", - зазначають в прокуратурі, додаючи, що експертиза була проведена після заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

Подробиці справи

Правоохоронці встановили, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 по грудень 2023 років без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню.

При цьому посадові особи КП "Київський метрополітен" не надавали результатів жодних експертиз, чи інших документів, на яких ґрунтуються їх заяви про неякісні проєктні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, що начебто і призвело до підтоплення.

"Звертаємо увагу на те, що в повідомленні КП "Київський метрополітен" сказано, що "результати проведених досліджень на цей час дооформлюються", в той же час у січні 2024 році в КМДА заявили, що отримали перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи", - додали у відомстві.

Однак навіть на запити слідства посадовцями КП "Київський метрополітен" та КМДА вказані висновки не надані до органу досудового розслідування.