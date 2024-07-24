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Подтопление киевского метро: экспертиза опровергла некачественное строительство тоннелей

Фото: станция метро "Лыбидская" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Экспертиза выяснила причину подтопления метро в Киеве. Она опровергает заявления КГГА о некачественном строительстве тоннелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

Так, в рамках досудебного расследования, которым устанавливаются причины подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская", стороной обвинения проведен ряд необходимых экспертиз.

"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и любых отклонений, которые привели к разгерметизации данного тоннеля, не установлено", - отмечают в прокуратуре, добавляя, что экспертиза была проведена после заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

Подробности дела

Правоохранители установили, что меры по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011 по декабрь 2023 годов без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и других организаций или отдельных специалистов, которые бы установили причины повреждений и предоставили рекомендации по их устранению.

При этом должностные лица КП "Киевский метрополитен" не предоставляли результатов никаких экспертиз или других документов, на которых основываются их заявления о некачественных проектных решениях при строительстве тоннеля между станциями метро и якобы обнаружены отклонения от проектных решений при строительстве, что якобы и привело к подтоплению тоннеля. 

"Обращаем внимание на то, что в сообщении КП "Киевский метрополитен" сказано, что "результаты проведенных исследований в настоящее время дооформляются", в то же время в январе 2024 года в КГГА заявили, что получили первые предварительные выводы от Научно-исследовательской судебно- экспертного учреждения", - добавили в ведомстве.

Однако даже по запросам следствия должностными лицами КП "Киевский метрополитен" и КГГА указанные выводы не предоставлены в орган досудебного расследования.

Подтопление метро в Киеве

Днем ранее двум чиновникам киевского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности, что повлекло за собой подтопление тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Напомним, что тоннель между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" в Киеве затопило в декабре 2023 года. Почти сразу движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" (всего 6 станций) закрыли. Первоначально сообщалось, что ремонт продлится полгода.

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Киев