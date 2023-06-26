Підтоплення в Херсоні: українцям розповіли про правила безпеки при поверненні додому

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними і дотримуватись правил безпеки.

Переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням. Також перевірте цілісність скла - його небезпечні уламки варто прибрати;

Не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування;

Усе майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції. Заборонено вживати продукти, що контактували з водою, навіть консервацію;

Не купайтеся та не перебувайте в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми тощо.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.