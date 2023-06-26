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Подтопление в Херсоне: украинцам рассказали о правилах безопасности при возвращении домой

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Херсон, Понедельник 26 июня 2023 01:32
Подтопление в Херсоне: украинцам рассказали о правилах безопасности при возвращении домой Фото: Подтопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Уровень воды в затопленных населенных пунктах в результате подрыва Россией Каховской ГЭС постепенно начинает снижаться. Однако возвращаясь в свои дома, следует быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

  • Убедитесь, что ваше жилье не получило повреждений и не грозит обрушением. Также проверьте целостность стекла - его опасные осколки стоит убрать;
  • Не пользуйтесь электросетью до полного осушения дома. Электроприборами можно пользоваться только после их тщательного просушивания;
  • Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции. Запрещено употреблять продукты, контактировавшие с водой, даже консервацию;
  • Не купайтесь и не находитесь в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы и т.д.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

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