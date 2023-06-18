Підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів, - ДСНС про наслідки підриву ГЕС

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Херсонська область:
Миколаївська область:
Фото: підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів (t.me/dsns_telegram)
У вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.
У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.
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