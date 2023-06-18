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Подтопленными остаются более 40 населенных пунктов, - ГСЧС о последствиях подрыва ГЭС

Фото: подтопленными остаются более 40 населенных пунктов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В результате подрыва российскими террористами Каховской гидроэлектростанции подтопленными остаются 41 населенный пункт Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Херсонская область:

  • в створе поста "Херсон" продолжает падать уровень воды. Сейчас он достигает отметки 0,7 метра;
  • подтоплены 6 населенных пунктов и 17 на временно оккупированной территории;
  • эвакуированы 2,783 человека;
  • за сутки откачано более 24 тысяч тонн воды из 82 домов и подвалов;
  • подвезено более 401 тонны воды и 36,60 тонны пищевых продуктов и предметов первой необходимости.

Николаевская область:

  • частично подтопленными остаются 18 населенных пунктов в Баштанском районе;
  • за сутки откачано 426 м. куб. воды с территории 21 домовладения;
  • эвакуированы 832 человека.

Фото: подтопленными остаются более 40 населенных пунктов (t.me/dsns_telegram)

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, произошло одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление десятков населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

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