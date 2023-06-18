Подтопленными остаются более 40 населенных пунктов, - ГСЧС о последствиях подрыва ГЭС

Херсонская область:

в створе поста "Херсон" продолжает падать уровень воды. Сейчас он достигает отметки 0,7 метра;

подтоплены 6 населенных пунктов и 17 на временно оккупированной территории;

эвакуированы 2,783 человека;

за сутки откачано более 24 тысяч тонн воды из 82 домов и подвалов;

подвезено более 401 тонны воды и 36,60 тонны пищевых продуктов и предметов первой необходимости.

Николаевская область:

частично подтопленными остаются 18 населенных пунктов в Баштанском районе;

за сутки откачано 426 м. куб. воды с территории 21 домовладения;

эвакуированы 832 человека.

Фото: подтопленными остаются более 40 населенных пунктов (t.me/dsns_telegram)

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, произошло одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление десятков населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.