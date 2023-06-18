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Підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів, - ДСНС про наслідки підриву ГЕС

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Неділя 18 червня 2023 10:51
Підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів, - ДСНС про наслідки підриву ГЕС Фото: підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів (t.me/dsns_telegram) 
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Херсонська область:

  • у створі поста "Херсон" продовжує падати рівень води. Наразі він досягає позначки 0,7 метра;
  • підтоплено 6 населених пунктів й 17 на тимчасово окупованій території;
  • евакуйовано 2,783 особи;
  • за добу відкачано більше 24 тисяч тонн води з 82 будинків й підвалів;
  • підвезено більше 401 тонни води й 36,60 тонн харчових продуктів й предметів першої необхідності.

Миколаївська область:

  • частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі;
  • за добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння;
  • евакуйовано 832 особи.

Фото: підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів (t.me/dsns_telegram)

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

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