Підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів, - ДСНС про наслідки підриву ГЕС
Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Херсонська область:
- у створі поста "Херсон" продовжує падати рівень води. Наразі він досягає позначки 0,7 метра;
- підтоплено 6 населених пунктів й 17 на тимчасово окупованій території;
- евакуйовано 2,783 особи;
- за добу відкачано більше 24 тисяч тонн води з 82 будинків й підвалів;
- підвезено більше 401 тонни води й 36,60 тонн харчових продуктів й предметів першої необхідності.
Миколаївська область:
- частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі;
- за добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння;
- евакуйовано 832 особи.
Фото: підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів (t.me/dsns_telegram)
Підрив Каховської ГЕС
У вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.
У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.
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