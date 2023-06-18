Підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів, - ДСНС про наслідки підриву ГЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Херсонська область:

у створі поста "Херсон" продовжує падати рівень води. Наразі він досягає позначки 0,7 метра;

підтоплено 6 населених пунктів й 17 на тимчасово окупованій території;

евакуйовано 2,783 особи;

за добу відкачано більше 24 тисяч тонн води з 82 будинків й підвалів;

підвезено більше 401 тонни води й 36,60 тонн харчових продуктів й предметів першої необхідності.

Миколаївська область:

частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі;

за добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння;

евакуйовано 832 особи.

Фото: підтопленими залишаються більше 40 населених пунктів (t.me/dsns_telegram)

Підрив Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії, коли Росія підірвала Каховську ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.