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Підсумковий турнір WTA переїде на Близький Схід: відомі терміни

Фото: Іга Свьонтек, найімовірніше, поїде в Ер-Ріяд (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Жіноча тенісна асоціація (WTA) визначилася з пріоритетним місцем проведення Підсумкового турніру в найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.pl.

Фінальні змагання за підсумками сезону-2024 відбудуться в Ер-Ріяді. Перемовини між WTA та Суверенним фондом Саудівської Аравії вийшли на фінішну пряму.

У прийдешні дні сторони підпишуть договір. Він буде розрахований на три роки з опцією пролонгування. Переїзд Підсумкового турніру до Саудівської Аравії стане продовженням співпраці керівних тенісних організацій з аравійськими інвесторами.

Нещодавно Суверенний фонд Саудівської Аравії уклав партнерство з Асоціацією тенісистів-професіоналів (ATP). Фонд став титульним спонсором рейтингу ATP. Окрім того, аравійці стали партнерами провідних чоловічих турнірів – "Мастерсів" в Індіан-Веллсі, Маямі, Мадриді, Підсумкового турніру асоціації та змагань у Пекіні.

Що відомо про WTA Finals

Жіночий професіональний міжнародний турнір, що відбувається наприкінці сезону регулярного туру. Змагання започатковані в 1971 році.

У перші два роки турнір приймав американський курорт Бока Ратон. Надалі господарями змагань була низка країн – США, Німеччина, Іспанія, Катар, Туреччина, Сінгапур, Китай. У три останні сезони Підсумковий турнір двічі приймала Мексика (Гвадалахара, Канкун).

Рекордсменкою за перемогами на WTA Finals залишається легендарна американка Мартіна Навратілова (8 титулів). Українка Еліна Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі в 2018-му.

До слова, українка Світоліна зберегла позиції в топ-20 оновленого рейтингу WTA.

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