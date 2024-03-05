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Итоговый турнир WTA переедет на Ближний Восток: известны сроки

Фото: Ига Свентек, вероятнее всего, поедет в Эр-Рияд (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Женская теннисная ассоциация (WTA) определилась с приоритетным местом проведения Итогового турнира в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.pl.

Финальные соревнования по итогам сезона-2024 пройдут в Эр-Рияде. Переговоры между WTA и Суверенным фондом Саудовской Аравии вышли на финишную прямую.

В предстоящие дни стороны подпишут договор. Он будет рассчитан на три года с опцией пролонгации. Переезд Итогового турнира в Саудовскую Аравию станет продолжением сотрудничества руководящих теннисных организаций с аравийскими инвесторами.

Недавно Суверенный фонд Саудовской Аравии заключил партнерство с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). Фонд стал титульным спонсором рейтинга ATP. Кроме того, аравийцы стали партнерами ведущих мужских турниров – "Мастерсов" в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Итогового турнира ассоциации и соревнований в Пекине.

Что известно о WTA Finals

Женский профессиональный международный турнир, проходящий в конце сезона регулярного тура. Соревнования основаны в 1971 году.

В первые два года турнир принимал американский курорт Бока Ратон. В дальнейшем хозяевами соревнований были ряд стран – США, Германия, Испания, Катар, Турция, Сингапур, Китай. В три последних сезона Итоговый турнир дважды принимала Мексика (Гвадалахара, Канкун).

Рекордсменкой по победам на WTA Finals остается легендарная американка Мартина Навратилова (8 титулов). Украинка Элина Свитолина триумфовала на Итоговом турнире в 2018-м.

К слову, украинка Свитолина сохранила позиции в топ-20 обновленного рейтинга WTA.

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Теннис