Підсумки другого тижня гнучкого курсу долара: НБУ скоротив продаж валюти вдвічі

Національний банк України другого тижня (9-13 жовтня) після запровадження режиму гнучкості обмінного курсу продав на міжбанку 575 млн доларів. Це вдвічі менше, ніж за перший тиждень (1 млрд 152 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Обсяг продажу валюти за останню лише трохи перевищує середню величину з початку року (512 млн доларів).
З початку року НБУ продав для підтримки балансу на ринку вже 21 млрд доларів.
На міжбанківському валютному ринку курс долара за тиждень упав приблизно на 25 копійок до рівня 36,36-36-37 грн/долар.
Після введення нового режиму банки продають та купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу. Раніше фактичним курсом на міжбанку був рівень 36,93 грн/долар (офіційний курс 36,57 гривень +1%), яким НБУ продавав валюту.
НБУ із 3 жовтня встановлює курс за результатами торгів на міжбанку. Спочатку курс виріс на 5 копійок до 36,62 грн/долар, але потім почав знижуватися.
За останній тиждень офіційний курс впав більш ніж на 20 копійок і становить 16 жовтня 36,37 гривень за долар.
При запровадженні гнучкого курсу НБУ з 3 жовтня пояснив, що це не стосується готівкового ринку, який давно працює в таких умовах.
Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку фактично не змінився і вагається близько рівня 38,15 гривень.
"На готівковому валютному ринку все стабільно: немає ні значних коливань, ні ажіотажного попиту", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Як пояснив Пишний, "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.