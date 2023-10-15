Підсумки другого тижня гнучкого курсу долара: НБУ скоротив продаж валюти вдвічі

Обсяг продажу валюти за останню лише трохи перевищує середню величину з початку року (512 млн доларів).

З початку року НБУ продав для підтримки балансу на ринку вже 21 млрд доларів.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку курс долара за тиждень упав приблизно на 25 копійок до рівня 36,36-36-37 грн/долар.

Після введення нового режиму банки продають та купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу. Раніше фактичним курсом на міжбанку був рівень 36,93 грн/долар (офіційний курс 36,57 гривень +1%), яким НБУ продавав валюту.

Офіційний курс долара

НБУ із 3 жовтня встановлює курс за результатами торгів на міжбанку. Спочатку курс виріс на 5 копійок до 36,62 грн/долар, але потім почав знижуватися.

За останній тиждень офіційний курс впав більш ніж на 20 копійок і становить 16 жовтня 36,37 гривень за долар.

Готівковий курс

При запровадженні гнучкого курсу НБУ з 3 жовтня пояснив, що це не стосується готівкового ринку, який давно працює в таких умовах.

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку фактично не змінився і вагається близько рівня 38,15 гривень.

"На готівковому валютному ринку все стабільно: немає ні значних коливань, ні ажіотажного попиту", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Нова політика НБУ

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як пояснив Пишний, "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.