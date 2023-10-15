Итоги второй недели гибкого курса доллара: НБУ сократил продажу валюты в два раза

Национальный банк Украины второй недели (9-13 октября) после введения режима гибкости обменного курса продал на межбанке 575 млн долларов. Это в два раза меньше, чем за первую неделю (1 млрд 152 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Объем продажи валюты за последнюю лишь немногим превышает среднюю величину с начала года (512 млн долларов).
С начала года НБУ продал для поддержания баланса на рынке уже 21 млрд долларов.
На межбанковском валютном рынке курс доллара за неделю упал примерно на 25 копеек до уровня 36,36-36-37 грн/доллар.
После введения нового режима банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от официального курса. Ранее фактическим курсом на межбанке являлся уровень 36,93 грн/доллар (официальный курс 36,57 гривен +1%), по которому НБУ продавал валюту.
НБУ с 3 октября устанавливает курс по результатам торгов на межбанке. Сначала курс вырос на 5 копеек до 36,62 грн/доллар, но затем начал снижаться.
За последнюю неделю официальный курс упал более чем на 20 копеек и составляет на 16 октября 36,37 гривен за доллар.
При введении гибкого курса НБУ з 3 октября пояснил, что это не касается наличного рынка, давно работающего в таких условиях.
После решения НБУ курс доллара на наличном рынке фактически не изменился и колеблется около уровня 38,15 гривен.
"На наличном валютном рынке все стабильно: нет ни значительных колебаний, ни ажиотажного спроса", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.
Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
Как пояснил Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.