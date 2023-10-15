Итоги второй недели гибкого курса доллара: НБУ сократил продажу валюты в два раза

Объем продажи валюты за последнюю лишь немногим превышает среднюю величину с начала года (512 млн долларов).

С начала года НБУ продал для поддержания баланса на рынке уже 21 млрд долларов.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке курс доллара за неделю упал примерно на 25 копеек до уровня 36,36-36-37 грн/доллар.

После введения нового режима банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от официального курса. Ранее фактическим курсом на межбанке являлся уровень 36,93 грн/доллар (официальный курс 36,57 гривен +1%), по которому НБУ продавал валюту.

Официальный курс доллара

НБУ с 3 октября устанавливает курс по результатам торгов на межбанке. Сначала курс вырос на 5 копеек до 36,62 грн/доллар, но затем начал снижаться.

За последнюю неделю официальный курс упал более чем на 20 копеек и составляет на 16 октября 36,37 гривен за доллар.

Наличный курс

При введении гибкого курса НБУ з 3 октября пояснил, что это не касается наличного рынка, давно работающего в таких условиях.

После решения НБУ курс доллара на наличном рынке фактически не изменился и колеблется около уровня 38,15 гривен.

"На наличном валютном рынке все стабильно: нет ни значительных колебаний, ни ажиотажного спроса", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Новая политика НБУ

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как пояснил Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.