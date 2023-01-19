Підступи з моря заміновані. В Генштабі заявили, що готові до "зустрічі" десанту РФ

Українські військові підготувалися на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря, зокрема у Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Ми тримаємо напоготові сили протидії і готові застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи з моря", - розповів він.

Ковальчук додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема в Одеській і Миколаївській областях, забезпечено протидесантну оборону.

Він також нагадав, що задум висадити свій десант росіяни, починаючи з 24 лютого, так і не змогли реалізувати.