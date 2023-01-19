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Підступи з моря заміновані. В Генштабі заявили, що готові до "зустрічі" десанту РФ

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Україна, Четвер 19 січня 2023 12:22
Підступи з моря заміновані. В Генштабі заявили, що готові до "зустрічі" десанту РФ Фото: у Генштабі заявили, що готові до "зустрічі" десанту РФ у разі спроби його висадки з Чорного моря (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові підготувалися на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря, зокрема у Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача військ Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Ми тримаємо напоготові сили протидії і готові застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження. Також для них підготовлено заміновані підступи з моря", - розповів він.

Ковальчук додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема в Одеській і Миколаївській областях, забезпечено протидесантну оборону.

Він також нагадав, що задум висадити свій десант росіяни, починаючи з 24 лютого, так і не змогли реалізувати.

Як повідомлялося, Рівненська область готова відбити можливий напад з боку Білорусі. У регіоні замінували весь прикордонний периметр із ворожою країною.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни оцінили ймовірність повторного наступу Росії з півночі та відкритий вступ Білорусі конфлікт.

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