Подступы с моря заминированы. В Генштабе заявили, что готовы к "встрече" десанта РФ
Украинские военные подготовились на случай повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря, в частности, в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.
"Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие, именно поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные подступы с моря", - рассказал он.
Ковальчук добавил, что с начала полномасштабного вторжения России, на всей линии побережья Черного моря, в частности в Одесской и Николаевской областях, обеспечена противодесантная оборона.
Он также напомнил, что замысел высадить свой десант россияне, начиная с 24 февраля, так и не смогли реализовать.
Как сообщалось, Ровенская область готова отразить возможное нападение со стороны Беларуси. В регионе заминировали весь пограничный периметр с враждебной страной.
Напомним, в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.
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