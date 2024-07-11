На підступах до Києва сили ППО збили ворожий дрон, - КМВА
Сили протиповітряної оборони ввечері 11 липня збили ворожий ударний дрон на підступах до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Ворог знову і знову шукатиме можливість вразити Київ. Він вигадуватиме нові тактики, нові шляхи, методи. Випробовуватиме нас і ППО на міцність і стійкість. Це підтверджує сьогоднішня атака на столицю одиночним ударним БПЛА", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета - визначать військові спеціалісти.
Нагадаємо, перед цим ми повідомляли, що у Київській області сьогодні ввечері спрацювали системи протиповітряної оборони. Росіяни атакували Україну ракетами та дронами.
Спочатку ворожі ударні безпілотники фіксували у північних регіонах України. Пізніше вони долетіли до Київської області.
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