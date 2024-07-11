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На подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон, - КМВА

Киевская область, Четверг 11 июля 2024 22:51
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На подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон, - КМВА Фото: на подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы противовоздушной обороны вечером 11 июля сбили вражеский ударный дрон на подступах к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев. Он будет придумывать новые тактики, новые пути, методы. Испытать нас и ПВО на прочность и устойчивость. Это подтверждает сегодняшняя атака на столицу одиночным ударным БПЛА", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву. Какая у него была цель - определят военные специалисты.

Напомним, перед этим мы сообщали, что в Киевской области сегодня вечером сработали системы противовоздушной обороны. Россияне атаковали Украину ракетами и дронами.

Сначала вражеские ударные беспилотники фиксировались в северных регионах Украины. Позже они долетели до Киевской области.

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Киев Киевская область ПВО Дрони
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