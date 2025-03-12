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Росіяни атакували Київ 12 дронами, - КМВА

Київ, Середа 12 березня 2025 08:45
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Росіяни атакували Київ 12 дронами, - КМВА Фото: ППО збила менше половини російських дронів під час атаки РФ по Києву 12 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 12 березня влаштували дронову атаку на Київ. ППО збила 5 з 12 російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, за даними адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 1 години 4 хвилин - з 00:45 до 01:49.

"На підступах до столиці було зафіксовано 12 ворожих БПЛА. П'ять з них знищено засобами ППО", - зазначається у повідомленні.

Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Водночас інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.

Атака РФ по Україні

Російські війська влаштували нову дронову атаку по Україні, починаючи з вечора 11 березня. У кількох регіонах було оголошено тривогу.

Так, повідомлялося про обстріл Дніпра, також дрон упав у Сумах, почалася пожежа. На тлі атаки в Києві гриміли вибухи.

Уже вранці повідомлялося про атаку на Кривий Ріг. У цьому випадку росіяни використовували ракети. По місту окупанти завдали подвійного удару.

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ППО Війна в Україні Обстріли Києва Дрони
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