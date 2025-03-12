Росіяни атакували Київ 12 дронами, - КМВА

Фото: ППО збила менше половини російських дронів під час атаки РФ по Києву 12 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська в ніч на 12 березня влаштували дронову атаку на Київ. ППО збила 5 з 12 російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, за даними адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 1 години 4 хвилин - з 00:45 до 01:49. "На підступах до столиці було зафіксовано 12 ворожих БПЛА. П'ять з них знищено засобами ППО", - зазначається у повідомленні. Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Водночас інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.