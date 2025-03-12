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Россияне атаковали Киев 12 дронами, - КГВА

Киев, Среда 12 марта 2025 08:45
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Россияне атаковали Киев 12 дронами, - КГВА Фото: ПВО сбила меньше половины российских дронов во время атаки РФ по Киеву 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 12 марта устроили дроновую атаку на Киев. ПВО сбила 5 из 12 российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, по данным администрации, воздушная тревога ночью звучала в течение 1 часа 4 минут - с 00:45 до 01:49.

"На подступах к столице было зафиксировано 12 вражеских БПЛА. Пять из них уничтожены средствами ПВО", - отмечается в сообщении.

Остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство. В то же время информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.

Атака РФ по Украине

Российские войска устроили новую дроновую атаку по Украине, начиная с вечера 11 марта. В нескольких регионах была объявлена тревога.

Так, сообщалось об обстреле Днепра, также дрон упал в Сумах, начался пожар. На фоне атаки в Киеве громели взрывы.

Уже утром сообщалось об атаке на Кривой Рог. В этом случае россияне использовали ракеты. По городу оккупанты нанесли двойной удар.

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