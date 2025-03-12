Россияне атаковали Киев 12 дронами, - КГВА

Фото: ПВО сбила меньше половины российских дронов во время атаки РФ по Киеву 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские войска в ночь на 12 марта устроили дроновую атаку на Киев. ПВО сбила 5 из 12 российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, по данным администрации, воздушная тревога ночью звучала в течение 1 часа 4 минут - с 00:45 до 01:49. "На подступах к столице было зафиксировано 12 вражеских БПЛА. Пять из них уничтожены средствами ПВО", - отмечается в сообщении. Остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство. В то же время информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует.