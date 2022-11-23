Підстав для паніки немає. У регіонах поступово відновлюється світло, - "Укренерго"

Відновлення подачі електроенергії, яка була перервана внаслідок масштабного ракетного удару Росії по Україні, здійснюється згідно з діючими протоколами, підстав для паніки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

"Сьогодні відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. За інформацією Повітряних сил, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. На жаль, є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі диспетчери та інженери оператора працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Енергетики оцінюють масштаб ушкоджень і відразу розгортають ремонти всюди, де це можливо.

Також енергетики попросили враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом, у деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

"Підстав для паніки немає. "Укренерго" має чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються", - заявили в компанії.

Як повідомляється, першими заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури: водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються.