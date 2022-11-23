Оснований для паники нет. В регионах постепенно восстанавливается свет, - "Укрэнерго"
Восстановление подачи электроэнергии, прерванной вследствие масштабного ракетного удара России по Украине, осуществляется согласно действующим протоколам, оснований для паники нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня состоялась седьмая массированная террористическая атака на энергетические объекты Украины. По информации Воздушных сил, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие аварийные отключения во всех регионах Украины ", - говорится в сообщении.
Отмечено, что диспетчеры и инженеры оператора работают над заживлением пострадавших регионов по резервным схемам. Энергетики оценивают масштаб повреждений и сразу разворачивают ремонты везде, где это возможно.
Также энергетики попросили учитывать, что из-за существенного объема повреждений, морозы и дожди со снегом, в некоторых регионах ремонты могут продолжаться дольше.
"Поводов для паники нет. В "Укрэнерго" есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются", - заявили в компании.
Как сообщается, первыми будут питаться объекты критической инфраструктуры: водоканалы, теплокоммуннерго, больницы, вокзалы и т.д. В некоторых регионах подключения уже осуществляются.
Напомним, во время ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Введены аварийные отключения электроэнергии.
Добавим, массированный ракетный обстрел РФ украинских городов привел не только к блекауту в большинстве регионов страны, но и к падению интернет-трафика. Базовые станции и операторы фиксированной связи перешли на генераторы, из-за чего происходит перегруз.
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