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Названа причина проблем з інтернетом по Україні

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Україна, Середа 23 листопада 2022 20:27
Названа причина проблем з інтернетом по Україні Фото: названа причину проблем з інтернетом по Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Масований ракетний обстріл РФ українських міст призвів не тільки до блекауту в більшості регіонів країни, але й до падіння інтернет-трафіку. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку перейшли на генератори, через що відбувається перенавантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки перевантажені трафіком", - написав Федоров.

Повідомляється, що команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

"Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли по території України, що Росія здійснила 23 листопада, в багатьох населених пунктах країни спостерігаються проблеми з Інтернетом.

Окрім того, під час ракетної атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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Інтернет Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації ракетный удар
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