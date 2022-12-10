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Підсмажилися сотні окупантів. Федоров розповів про наслідки вечірніх ударів по базах ворога у Мелітополі

Фото: Федоров розповів про наслідки ударів по базах окупантів у Мелітополі 10 грудня (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.

Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.

  • Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
  • "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
  • Не всім ворогам дорога до лікарень. Деякі "швидкі" завертають до моргу.

Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.

Нагадаємо, за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

У Генштабі підтвердили завдання удару по скупченню російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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МелітопольВійна Росії проти України