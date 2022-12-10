Генштаб підтвердив удар по росіянам у Запорізькій області: які втрати

У Генштабі підтвердили завдання удару по скупченню російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Підтверджено поразку району зосередження окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлені до лікарні у місті Мелітополь. Інформація про ліквідованих уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше мер Мелітополя заявив, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів . Йдеться про сотні, а скоріше навіть тисячі солдатів російської армії, які вже ніколи не зможуть воювати проти України.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Запорізької області для поповнення поточних втрат російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

Крім того, окупанти вночі 7 грудня завдали ударів із систем С-300 по двох громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

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