Поджарились сотни оккупантов. Федоров рассказал о последствиях вечерних ударов по базам врага в Мелитополе

В результате ударов по базам врага во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря погибло много россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"После вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х", - отметил мэр.

Федоров рассказал, что, по словам местных жителей, поджарилось около 200 оккупантов.

Раненых захватчиков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.

"Скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.

Не всем врагам дорога в больницы. Некоторые "скорые" заворачивают в морг.

Россияне пытаются скрыть масштаб своих потерь. Оккупанты говорят только о 2 погибших и 10 раненых.