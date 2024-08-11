До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий танкер, - Bloomberg

Нагадаємо, що минулого місяця Financial Times повідомляло, що Росія, ймовірно, готує новий "тіньовий флот" для продажу СПГ.

За даними видання, таємничі покупці почали скуповувати десятки старих суден, які здатні перевозити скраплений природний газ.

Невдовзі Об’єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Зауважимо, що судна під прапором Есватіні транспортували нафту для Москви після того, як вона зібрала тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок.

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