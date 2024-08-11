UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий танкер, - Bloomberg

Фото: другий танкер СПГ причалював до санкційного російського заводу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До підсанкційного термінала РФ прибув танкер зі зрідженим природним газом. Це вже другий подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, зовнішній вигляд і довжина корабля приблизно у 290 метрів відповідає кораблям компанії Asya Energy. Його прибуття відбулося після очевидного експорту першого вантажу заводу Arctic LNG 2 на початку цього місяця на іншому судні, яке також приховувало своє справжнє місцезнаходження та належало тій же індійській компанії.

Нагадаємо, що минулого місяця Financial Times повідомляло, що Росія, ймовірно, готує новий "тіньовий флот" для продажу СПГ.

За даними видання, таємничі покупці почали скуповувати десятки старих суден, які здатні перевозити скраплений природний газ.

Невдовзі Об’єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Зауважимо, що судна під прапором Есватіні транспортували нафту для Москви після того, як вона зібрала тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація