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К подсанкционному СПГ-терминалу России прибыл уже второй танкер, - Bloomberg

Фото: второй танкер СПГ причаливал к санкционному российскому заводу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В подсанкционный терминал РФ прибыл танкер со сжиженным природным газом. Это уже второй подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, что в прошлом месяце Financial Times сообщало, что Россия, вероятно, готовит новый "теневой флот" для продажи СПГ.

По данным издания, таинственные покупатели начали скупать десятки старых судов, способных перевозить сжиженный природный газ.

Вскоре Объединенные Арабские Эмираты запретили прибывать кораблям под флагом африканской страны Эсватини. Заметим, что суда под флагом Эсватини транспортировали нефть для Москвы после того, как она собрала теневой флот кораблей, чтобы помочь обеспечить движение санкционных поставок.

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