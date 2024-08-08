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ОАЕ заборонили захід танкерів з російського "тіньового флоту", - Bloomberg

Україна, Четвер 08 серпня 2024 21:59
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ОАЕ заборонили захід танкерів з російського "тіньового флоту", - Bloomberg Фото: ОАЕ заборонили прибувати кораблям під прапором Есватіні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Об’єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Це є останньою ознакою того, що країна Близького Сходу дистанціюється від ризикованих суден, які допомагають транспортувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідно до урядового циркуляра, опублікованого на вебсайті порту Фуджейра, прапор Есватіні тепер у списку, який обмежує заходи в порти та води ОАЕ. Зауважимо, що на початку цього року було включено до списку прапор Камеруну.

Судна, що плавають під обома прапорами, транспортували нафту для Москви після того, як вона зібрала тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок.

Заборона не поширюватиметься на судна, оцінені більш широким міжнародним класифікаційним органом.

Видання дізналось, що з 18 кораблів під прапором Есватіні, видимих ​​у даних відстеження суден, право власності на 16 невідомо.

За даними Kpler, кілька танкерів у цьому списку перевозили нафту, видобуту в Росії та Ірані.

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців.

Найбільш помітним було скорочення постачань до Китаю.

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