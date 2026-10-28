Підсанкційний Лавров відвідає США для участі у зустрічі G20

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Лавров очолить російську делегацію на переговорах, що відбудуться 30-31 жовтня в Атланті.

Вона повідомила, що Москва використає цю зустріч для "просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу".

Bloomberg пише, що Лавров, який перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, став черговим представником Кремля, що відвідує США на тлі пожвавлення контактів між Вашингтоном і Москвою.

Зазначається також, що американський президент Дональд Трамп готується прийняти саміт лідерів G20 у Маямі в грудні.