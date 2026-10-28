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Підсанкційний Лавров відвідає США для участі у зустрічі G20

21:06 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цього тижня відправиться до США на зустріч зі своїми колегами з країн "Групи двадцяти" (G20).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Лавров очолить російську делегацію на переговорах, що відбудуться 30-31 жовтня в Атланті.

Вона повідомила, що Москва використає цю зустріч для "просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу".

Bloomberg пише, що Лавров, який перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, став черговим представником Кремля, що відвідує США на тлі пожвавлення контактів між Вашингтоном і Москвою.

Зазначається також, що американський президент Дональд Трамп готується прийняти саміт лідерів G20 у Маямі в грудні.

Нагадаємо, 28 жовтня Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.

Раніше Лавров заявив, що припинення вогню для того, щоб в Україні відбулись вибори президента, не буде.

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