Підсанкційний Лавров відвідає США для участі у зустрічі G20

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цього тижня відправиться до США на зустріч зі своїми колегами з країн "Групи двадцяти" (G20).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Лавров очолить російську делегацію на переговорах, що відбудуться 30-31 жовтня в Атланті.
Вона повідомила, що Москва використає цю зустріч для "просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу".
Bloomberg пише, що Лавров, який перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, став черговим представником Кремля, що відвідує США на тлі пожвавлення контактів між Вашингтоном і Москвою.
Зазначається також, що американський президент Дональд Трамп готується прийняти саміт лідерів G20 у Маямі в грудні.
Нагадаємо, 28 жовтня Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.
Раніше Лавров заявив, що припинення вогню для того, щоб в Україні відбулись вибори президента, не буде.