Подсанкционный Лавров посетит США для участия во встрече G20

Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах, которые состоятся 30-31 октября в Атланте.

Она сообщила, что Москва использует эту встречу для "продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира".

Bloomberg пишет, что Лавров, который находится под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину, стал очередным представителем Кремля, посещающим США на фоне оживления контактов между Вашингтоном и Москвой.

Отмечается также, что американский президент Дональд Трамп готовится принять саммит лидеров G20 в Майами в декабре.