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Подсанкционный Лавров посетит США для участия во встрече G20

21:06 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Лавров (Getty Images)

Глава МИД России Сергей Лавров на этой неделе отправится в США на встречу со своими коллегами из стран "Группы двадцати" (G20).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах, которые состоятся 30-31 октября в Атланте.

Она сообщила, что Москва использует эту встречу для "продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира".

Bloomberg пишет, что Лавров, который находится под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину, стал очередным представителем Кремля, посещающим США на фоне оживления контактов между Вашингтоном и Москвой.

Отмечается также, что американский президент Дональд Трамп готовится принять саммит лидеров G20 в Майами в декабре.

Напомним, 28 октября Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.

Ранее Лавров заявил, что прекращения огня для того, чтобы в Украине прошли выборы президента, не будет.

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