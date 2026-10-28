ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Підсанкційний Лавров відвідає США для участі у зустрічі G20

21:06 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Підсанкційний Лавров відвідає США для участі у зустрічі G20 Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цього тижня відправиться до США на зустріч зі своїми колегами з країн "Групи двадцяти" (G20).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Лавров очолить російську делегацію на переговорах, що відбудуться 30-31 жовтня в Атланті.

Вона повідомила, що Москва використає цю зустріч для "просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу".

Bloomberg пише, що Лавров, який перебуває під міжнародними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, став черговим представником Кремля, що відвідує США на тлі пожвавлення контактів між Вашингтоном і Москвою.

Зазначається також, що американський президент Дональд Трамп готується прийняти саміт лідерів G20 у Маямі в грудні.

Нагадаємо, 28 жовтня Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.

Раніше Лавров заявив, що припинення вогню для того, щоб в Україні відбулись вибори президента, не буде.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
G20 Сполучені Штати Америки Лавров
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським