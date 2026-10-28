Подсанкционный Лавров посетит США для участия во встрече G20
Глава МИД России Сергей Лавров на этой неделе отправится в США на встречу со своими коллегами из стран "Группы двадцати" (G20).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах, которые состоятся 30-31 октября в Атланте.
Она сообщила, что Москва использует эту встречу для "продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира".
Bloomberg пишет, что Лавров, который находится под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину, стал очередным представителем Кремля, посещающим США на фоне оживления контактов между Вашингтоном и Москвой.
Отмечается также, что американский президент Дональд Трамп готовится принять саммит лидеров G20 в Майами в декабре.
Напомним, 28 октября Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.
Ранее Лавров заявил, что прекращения огня для того, чтобы в Украине прошли выборы президента, не будет.