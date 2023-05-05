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Підрозділи ракетних військ ЗСУ знищили 2 склади зі зброєю та станцію РЕБ, - Генштаб

Фото: ЗСУ знищили 2 склади зі зброєю та станцію РЕБ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по двох складах боєприпасів противника, а також знищили одну станцію радіоелектронної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, українськими силами ППО знищено 4 боражні боєприпаси "Ланцет".

Нагадаємо, що минулої ночі, 4 травня, для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожиткам і викликали пожежу, яку вже ліквідували.

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