Підрозділи ракетних військ ЗСУ знищили 2 склади зі зброєю та станцію РЕБ, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по двох складах боєприпасів противника, а також знищили одну станцію радіоелектронної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, українськими силами ППО знищено 4 боражні боєприпаси "Ланцет".