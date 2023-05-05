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Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ, - Генштаб

Фото: ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 1 пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по двум складам боеприпасов противника, а также уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, украинскими силами ПВО уничтожены 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Напомним, что прошлой ночью, 4 мая, для воздушной атаки на Украину войска РФ использовали до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

Также стало известно, что в Одессе 3 дрона ударили по общежитиям и вызвали пожар, который уже ликвидировали.

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