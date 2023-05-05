Подразделения ракетных войск ВСУ уничтожили 2 склада с оружием и станцию РЭБ, - Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 1 пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, сообщается, что украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по двум складам боеприпасов противника, а также уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, украинскими силами ПВО уничтожены 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".