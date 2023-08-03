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Підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті

Фото: Микола Уршалович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Деякі підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові "Гвардії наступу" вже виконують завдання, тобто вступили в бій", - сказав Уршалович.

Він також додав, що підрозділи Національної гвардії "Буревій", "Рубіж" ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

"Гвардія наступу"

Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.

У березні Верховна Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

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