Підрозділ РФ, який обстрілював Херсон, накопичує паливо в Криму, - партизани

Партизани провели розвідку місця дислокації 8-го окремого артилерійського полку ЗС РФ у Сімферополі, який, за даними руху, причетний до обстрілів Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Як повідомляють в "АТЕШ", їхній агент зафіксував аномально велике скупчення бензовозів на території військової частини в/ч 87714. Це може свідчити про термінове накопичення палива на тлі можливого дефіциту. Також відзначена активність вантажівок "Урал", посилені заходи маскування з використанням сіток і додаткове патрулювання.
Під час спостереження були ідентифіковані ймовірні місця розташування штабу, техніки та зон проживання особового складу. В "АТЕШ" наголосили, що саме підрозділи цього полку здійснювали обстріли, внаслідок яких гинули мирні жителі та руйнувалася цивільна інфраструктура Херсонщини.
У русі заявили, що зазначений район залишається пріоритетною ціллю для подальших дій Сил оборони України.
Останнім часом представники партизанського руху систематично оприлюднюють інформацію про важливі військові об’єкти на території Росії.
Зокрема, агентам руху "АТЕШ" вдалося проникнути на позиції російського підрозділу протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, який відповідає за захист міста та стратегічних об’єктів Північно-Західного федерального округу РФ.
Окрім цього, розвідники "АТЕШ" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупаційних військ у Херсонській області, яку згодом успішно уразили Сили оборони України. Раніше українські партизани також здійснили розвідку стратегічної нафтобази у Воронежі, що забезпечує паливом російські війська одразу на двох напрямках.
Нещодавно "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.