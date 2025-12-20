RU

Подразделение РФ, которое обстреливало Херсон, накапливает топливо в Крыму, - партизаны

Иллюстративное фото: подразделение РФ, которое обстреливало Херсон, накапливает топливо в Крыму (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели разведку места дислокации 8-го отдельного артиллерийского полка ВС РФ в Симферополе, который, по данным движения, причастен к обстрелам Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщают в "АТЕШ", их агент зафиксировал аномально большое скопление бензовозов на территории воинской части в/ч 87714. Это может свидетельствовать о срочном накоплении топлива на фоне возможного дефицита. Также отмечена активность грузовиков "Урал", усиленные меры маскировки с использованием сеток и дополнительное патрулирование.

Во время наблюдения были идентифицированы вероятные места расположения штаба, техники и зон проживания личного состава. В "АТЕШ" отметили, что именно подразделения этого полка осуществляли обстрелы, в результате которых гибли мирные жители и разрушалась гражданская инфраструктура Херсонщины.

В движении заявили, что указанный район остается приоритетной целью для дальнейших действий Сил обороны Украины.

Фото: подразделение РФ, которое обстреливало Херсон, накапливает топливо в Крыму (t.me/atesh_ua)

 

Разведка "Атеш"

В последнее время представители партизанского движения систематически обнародовали информацию о важных военных объектах на территории России.

В частности, агентам движения "АТЕШ" удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое отвечает за защиту города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.

Кроме этого, разведчики "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупационных войск в Херсонской области, которую впоследствии успешно поразили Силы обороны Украины. Ранее украинские партизаны также осуществили разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, которая обеспечивает топливом российские войска сразу на двух направлениях.

Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

