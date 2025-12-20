Підрозділ РФ, який обстрілював Херсон, накопичує паливо в Криму, - партизани

Партизани провели розвідку місця дислокації 8-го окремого артилерійського полку ЗС РФ у Сімферополі, який, за даними руху, причетний до обстрілів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як повідомляють в "АТЕШ", їхній агент зафіксував аномально велике скупчення бензовозів на території військової частини в/ч 87714. Це може свідчити про термінове накопичення палива на тлі можливого дефіциту. Також відзначена активність вантажівок "Урал", посилені заходи маскування з використанням сіток і додаткове патрулювання.

Під час спостереження були ідентифіковані ймовірні місця розташування штабу, техніки та зон проживання особового складу. В "АТЕШ" наголосили, що саме підрозділи цього полку здійснювали обстріли, внаслідок яких гинули мирні жителі та руйнувалася цивільна інфраструктура Херсонщини.

У русі заявили, що зазначений район залишається пріоритетною ціллю для подальших дій Сил оборони України.