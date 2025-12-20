Подразделение РФ, которое обстреливало Херсон, накапливает топливо в Крыму, - партизаны

Партизаны провели разведку места дислокации 8-го отдельного артиллерийского полка ВС РФ в Симферополе, который, по данным движения, причастен к обстрелам Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщают в "АТЕШ", их агент зафиксировал аномально большое скопление бензовозов на территории воинской части в/ч 87714. Это может свидетельствовать о срочном накоплении топлива на фоне возможного дефицита. Также отмечена активность грузовиков "Урал", усиленные меры маскировки с использованием сеток и дополнительное патрулирование.

Во время наблюдения были идентифицированы вероятные места расположения штаба, техники и зон проживания личного состава. В "АТЕШ" отметили, что именно подразделения этого полка осуществляли обстрелы, в результате которых гибли мирные жители и разрушалась гражданская инфраструктура Херсонщины.

В движении заявили, что указанный район остается приоритетной целью для дальнейших действий Сил обороны Украины.