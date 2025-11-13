Підрозділ Lasar's Group знищив російської техніки на понад 12 млрд доларів
Один із найефективніших підрозділів Національної гвардії України - Lasar's Group, що спеціалізується на використанні важких ударних дронів, знищив російської військової техніки на суму понад 12 млрд доларів.
Згідно з офіційними звітами підрозділу, за три роки бойової роботи було знищено понад 40 000 підтверджених цілей, серед яких:
- понад 2000 танків;
- 3000 бойових машин піхоти;
- тисячі гармат, автомобілів, інженерних і логістичних засобів.
Lasar's Group діє у складі НГУ з 2022 року і є піонером у застосуванні важких дронів-бомбардувальників для високоточного ураження бронетехніки противника.
Результати діяльності підрозділу зафіксовані в державній системі "Армія дронів. Бонус" (неофіційна назва - "Е-бали"), яка нараховує підрозділам бали за знищену техніку і живу силу ворога. У червневому рейтингу Lasar's Group посідає провідні позиції, випереджаючи інші формування у 2-5 разів за більшістю показників.
Що відомо про Lasar's Group
Lasar's Group залишається одним із символів технологічної переваги України у війні, поєднуючи інновації, точність і професіоналізм.
Підрозділ створений і очолюється Павлом Єлізаровим - бізнесменом, продюсером політичного ток-шоу "Свобода слова", полковником Національної гвардії України.